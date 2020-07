Dit is nu officieel de duurste Mustang aller tijden: 3,85 miljoen dollar Erik Kouwenhoven

20 juli 2020

06u19 0 Auto Een Shelby GT350R Mustang uit 1965 is dit weekend in Indianapolis geveild voor 3,85 miljoen dollar (3,37 miljoen euro). Daarmee leverde de auto zelfs meer op dan de Mustang waarmee Steve McQueen rondreed in de filmklassieker Bullitt.

De nieuwe recordhouder is het eerste officiële wedstrijd-prototype van het externe Shelby American en tevens de eerste GT350R die een race won. Gezien het enerverende leven dat hij heeft geleefd, is het ongelooflijk dat de auto met chassisnummer 5R002 het heeft overleefd. De Mustang is gebruikt als testauto, racewagen en klantenauto. Vervolgens werd deze auto verkocht aan particulieren die er eveneens mee gingen racen.

De auto kwam er doordat ontwerper Carroll Shelby (1923-2012) van Ford de opdracht kreeg om het imago van de Ford Mustang te veranderen van ‘secretaresse-auto’ tot de legende van nu. Het motto van autofabrikanten was destijds: ‘Win op zondag, verkoop op maandag’. En dat lukte met deze auto. Helemaal toen een foto waarop exact deze auto met vier wielen van de grond komt ‘viraal’ ging in de jaren 60. Die foto maakte de Mustang wereldberoemd en toonde aan dat Shelby Mustangs snel waren op het circuit en de openbare weg.

Shelby, zelf racepiloot, verhoogde het vermogen van de 4,7-liter Ford-achtcilinder van 275 pk naar ongeveer 355 pk. Ter vergelijking: in 1965 was de 1.5-liter twaalfcilinder die Honda gebruikte in de Formule 1 en die destijds werd beschouwd als een van de krachtigste motoren, slechts 233 pk sterk. Vervolgens verwijderde Shelby bijna alles uit de auto wat niet nodig was op het circuit. Uiteindelijk wogen de R-modellen slechts rond de 1.150 kilogram. Coureurs als Ken Miles, Bob Bondurant, Chuck Cantwell, Peter Brock, Jerry Titus - en natuurlijk Carroll Shelby zelf - reden allemaal met deze auto.