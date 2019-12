Dit is het profiel van de Belgische EV-rijder Philip De Paepe - www.fangio.be

04 december 2019

17u11

Bron: www.fangio.be 0 Auto De gemiddelde bestuurders van een elektrische wagen in ons land zijn 46-jarige mannen die in een Tesla, BMW of Nissan rijden. Ze leggen gemiddeld 90,4 km per dag af, en laden in 1 op de 3 gevallen thuis op aan een normaal stopcontact. Het zijn maar enkele van de meest opmerkelijke resultaten van het onderzoek dat Powerdale de voorbije maanden in samenwerking met de VUB liet uitvoeren bij de Belgische e-drivers.

Early adopters

De ervaring van deze ‘early adopters’ is van cruciaal belang om zicht te krijgen op de uitdagingen van morgen. Daarom nam Powerdale, ontwikkelaar en leverancier van technologieoplossingen voor de sector, het initiatief om het gedrag en de gewoonten van de Belgische e-drivers te laten onderzoeken. Het bedrijf uit Sint-Genesius-Rode werkte hiervoor samen met MOBI, de onderzoeksgroep van de VUB die zich bezighoudt met mobiliteitsvraagstukken. Hun onderzoek ging afgelopen zomer van start.

Veel meer als hoofdwagen gebruikt

De resultaten van het onderzoek leveren heel wat verhelderende inzichten om toekomstige beslissingen in verband met e-mobiliteit te onderbouwen. Een van de meest opvallende resultaten is onder meer dat 69 % van de elektrische wagens in het gezin de hoofdwagen is. De bestuurders leggen met hun elektrische wagen gemiddeld 90,4 km per dag af. Ze dienen dus niet zozeer als tweede wagen of hobbywagen voor kortere afstanden. De voertuigen worden veel meer als hoofdwagen gebruikt en beschouwd.

Tesla leidt de EV-dans

De best verkopende EV-merken in ons land zijn - je raadt het nooit - Tesla, BMW en Nissan. In het merendeel van de gevallen (83,5 %) gaat het om voertuigen die op naam van een bedrijf worden ingeschreven, al zou 1 op de 2 e-drivers privé exact dezelfde wagen aankopen. Dit zou eventueel verklaard kunnen worden door het feit dat milieuvriendelijkheid de hoofdreden is bij zowel de aankoop van een bedrijfs- als privé voertuig.

Ten slotte blijkt ook dat een elektrische wagen niet altijd een dure investering in laadinfrastructuur vereist. Dat gegeven wordt bekrachtigd door het feit dat 1 op de 3 bestuurders thuis aan een gewoon stopcontact oplaadt.

In totaal namen 279 respondenten deel aan het onderzoek. De VUB gaat de resultaten binnenkort uitbrengen in een wetenschappelijke publicatie en Powerdale van zijn kant zal hierover ook nog een whitepaper publiceren.