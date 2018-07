Dit is het populairste automodel bij Belg HA

30 juli 2018

13u13

De Volkswagen Golf was tijdens het eerste semester van dit jaar het populairste automodel bij de Belgen. Er werden 9.080 nieuwe wagens van het model ingeschreven, gevolgd door de Renault Clio (7.145), Fiat 500 (7.095), Citroën C3 (6.255) en Volkswagen Tiguan (6.115). Dat blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac.

Bij de door particulieren ingeschreven nieuwe wagens voerde de Volkswagen Golf (4.610 wagens) de rangschikking aan, gevolgd door de Renault Clio (4.217), Citroën C3 (4.174), Dacia Sandero (3.811) en Volkswagen Polo (3.603). Bij de bedrijfswagens werd de top 5 eveneens aangevoerd door de Volkswagen Golf (4.257 auto's), gevolgd door de Fiat 500 (3.613), Renault Scenic (3.234), Audi A3 (3.204) en Volkswagen Tiguan (3.140).



De Volkswagen Golf was tijdens het eerste semester in Vlaanderen en het Brusselse Gewest het model met het hoogste aantal inschrijvingen op zijn naam, ongeacht de categorie. In het Waalse Gewest telde de Citroën C3 de meeste aanhangers, ongeacht de categorie, en had de Dacia Sandero het meeste succes bij particulieren.

SUV's

Het segment van de SUV's was tijdens de eerste zes maanden van dit jaar het belangrijkste in België, goed voor bijna 36 procent van de inschrijvingen van nieuwe wagens. Het segment van de gezinsauto's was goed voor bijna 30 procent, dat van de breaks voor ruim 15 procent en dat van de monovolumes voor goed 8 procent.