Dit is het nieuwste speeltje van Cristiano Ronaldo

26 maart 2020

10u51

De Portugese voetbalgod Cristiano Ronaldo heeft duidelijk niet te veel last van de hele coronacrisis…

Cristiano Ronaldo, CR7 voor de vrienden, heeft zich nog maar eens laten gaan. Vorig jaar werd de voetbalster – en notoir Bugatti-liefhebber – al in verband gebracht met de waanzinnige La Voiture Noire , een exclusieve one-off met een prijskaartje van 16 miljoen euro. De geruchten werden destijds snel tegengesproken door de entourage van de flamboyante Portugees, maar zoals het gezegde gaat: waar rook is, …

Verschillende bronnen bevestigen namelijk dat Cristiano zijn handtekening onder een bestelbon heeft gezet voor de Bugatti Centodieci , een retromoderne hommage aan de legendarische Bugatti EB110 uit de jaren ’90. Technisch is de Centodieci gebaseerd op de huidige Bugatti Chiron, inclusief de door vier turbo’s (!) aangeblazen 8 liter-W16 motor. Dankzij een aantal gewichtsbesparende maatregelen en een krachtinjectie van 100 paarden – wat het totaal op een waanzinnige 1.600 pk brengt – is de Centodieci zowaar nog sneller dan CR7 himself: een spurt van 0 tot 100 km/u duurt niet langer dan… 2,4 seconden, de topsnelheid wordt begrensd op 380 km/u.

Drie maandlonen

De kans dat je ooit zo’n Centodieci zult kruisen? Zowat even groot als de kans dat Cristiano naar de spaghettislag van je lokale voetbalclub komt, vrezen we. Er zullen namelijk slechts 10 exemplaren van worden gebouwd, elk met een prijskaartje van 8 miljoen euro. Ter info: daar moet zelfs CR7 een maand of drie voor ‘werken’.