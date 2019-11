Dit is het antwoord van BMW op de Mercedes CLA Niek Schenk

21 november 2019

08u31

Bron: AD.nl 1 Auto BMW komt met een antwoord op de Mercedes CLA. BMW had een dergelijke, sportieve en compacte coupé nog niet en hoopt dan ook met de nieuwe 2 Serie Gran Coupé een nieuw en jong publiek te bereiken. Hij maakt deze week zijn debuut op het autosalon van Los Angeles.

De nieuwkomer combineert het gemak en de ruimte van een vierdeurs auto, inclusief 430 liter grote kofferbak, met de sexy en sportieve vormgeving van een coupé. De 2 Serie was er al als (tweedeurs) Coupé, Active Tourer, Gran Tourer en Cabrio. Stijlkenmerken van de Gran Coupé zijn onder meer de zijramen zonder omlijstingen en een volledig nieuw ontworpen achterzijde. De vormgeving van de achterlichten doet denken aan de 8 Serie Gran Coupé.

De 218i Gran Coupé krijgt in Duitsland de basisprijs van 31.950 euro, terwijl hij in Nederland minimum 37.880 euro kost. De sportiefste versie is de M 235i xDrive die bij onze noorderburen 65.100 euro kost. Laatstgenoemde is de sportiefste versie met 306 pk en vierwielaandrijving. In de basis heeft deze BMW voorwielaandrijving.