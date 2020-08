Dit is het allersmerigste onderdeel van je auto-interieur Erik Kouwenhoven

31 augustus 2020

22u34

De komst van het coronavirus heeft veel mensen bewust gemaakt van hygiëne. Helaas wordt de auto daarbij vaak vergeten en dat is geen goed idee, zo blijkt uit Brits onderzoek.

De Britse vergelijkingswebsite voor autoverzekeringen Compare the Market heeft door een laboratorium laten uitzoeken welke vijf delen van je auto het meest zijn bedekt met bacteriën, virussen en andere potentiële ziekmakers. Bij de studie werden tien verschillende voertuigen getest.

Het ging hierbij om een mix van gezinsauto's, luxeauto's uit het topsegment en bedrijfswagens. Bij alle auto's werden monsters genomen van de versnellingspook, de richtingaanwijzers, het stuurwiel, de veiligheidsgordel en stoel van de bestuurder, de deurgreep aan de binnenkant, de voorruit, het multimediasysteem en de achteruitkijkspiegel.

Ter vergelijking werd ook een monster genomen van een toiletbril in een willekeurig kantoorgebouw. Volgens de resultaten is het smerigste deel van een auto het multimediasysteem inclusief het touchscreen. Deze was maar liefst 371 procent vuiler dan een toiletbril op een kantoor. Op de tweede plaats stond de schakelpook, gevolgd door de richtingaanwijzers en als vierde en vijfde eindigden het stuur en de handrem.