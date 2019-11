Dit is de snelste tractor ter wereld Redactie

21 november 2019

08u00

Bron: www.fangio.be 0 Auto Time is money, ook in de landbouwsector. En dus maken ze er bij de Britse tractorconstructeur JCB een erezaak van om de snelste tractor ter wereld te produceren. Maak kennis met de JCB Fastrac Two.

Met een topsnelheid van maar liefst 218,72 km/u, die hij haalde op de luchthaven van Elvington in het Britse York, kan de Fastrac Two zich met de nodige trots de snelste tractor ter wereld noemen. Het record werd zonet bevestigd door Guiness World Records.

Daarmee doet de Fastrac Two het een pak beter dan ... de JCB Fastrac One, zijn voorganger die het record in juni al scherper stelde (166 km/u). Inderdaad, bij JCB lijken ze er een sport van te maken om steeds snellere tractors op de markt te brengen. Deze Fastrac Two onderscheidt zich alvast van zijn broertje door een gestroomlijnder koetswerk en een gewicht dat tien procent lager ligt, best een indrukwekkende prestatie op een voertuig dat al vlug vijf ton weegt. Daarvoor kreeg JCB de hulp van onder andere de Formule 1-jongens van Williams Advanced Engineering.

Benieuwd naar de recordpoging van dit 1.000 pk en 2.500 Nm sterke gevaarte? Hieronder kan je de recordpoging bekijken, inclusief het afremmen met een parachute!