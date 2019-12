Dit is de snelste kerstboom ter wereld Mika Tuyaerts - www.fangio.be

26 december 2019

17u06

Cadeautjes uitgepakt, kalkoen verteerd en je dierbaren aan de deur gezet? Voor sommige mensen is dat ook het signaal om die kerstboom zo snel mogelijk buiten te krijgen.

En de allersnelste manier om dat te doen, is met een Jeep Grand Cherokee Trackhawk, getuned door Hennessey, zo blijkt. De Amerikanen voorzien deze kloeke offroader van een 1.000 pk sterke V8-motor, wat hem zowat de snelste SUV ter wereld maakt. En dat maakt hem ook uitermate geschikt voor het transporteren van jouw kerstboom!

John Henessey himself bond een kerstboom op het dak van zijn Grand Cherokee Trackhawk om er het zelfverklaarde record van snelste kerstboom ter wereld mee te breken. Met de groene boom op het dak behaalde de Jeep een topsnelheid van 181 mph. Dat is maar liefst 291 km/u!

Daarmee verbeterde John het record uit 2017, dat ook op zijn naam staat. Toen reed hij in een door Hennesey getunede Dodge Hellcat. We zien het graag een wederkerende traditie worden, waarom niet in concurrentie met een andere constructeur die met Hennesey de strijd aangaat. Wij zijn er zeker van dat John een spar-ringpartner zou appreciëren.