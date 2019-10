Dit is de snelste elektrische wagen ter wereld Redactie

Een Porsche Taycan? Een Tesla Model S? Nee, de snelste elektrische productiewagen ter wereld is een ...Corvette C7?

Nee, niet helemaal. Dit is de Genovation GXE. Natuurlijk is hij gebaseerd op de Corvette van de vorige generatie, maar in deze wagen heeft de dikke V8 in het vooronder plaats geruimd voor een elektrische aandrijflijn.

Het model heeft vijf batterijen en twee elektromotoren van 300 kW voor een gecombineerd vermogen van 800 pk en 949 Nm koppel. Daarenboven beschikt de GXE over een versnellingsbak met 8 verhoudingen, best ongewoon voor een elektrisch voertuig, maar ideaal om deze jongen een duizelingwekkende topsnelheid te geven.

Met deze wapens onder de arm slaagde de Genovation er immers in om een topsnelheid van 338,28 km/u te halen op de 4,8 km lange landingsbaan van de NASA-basis van Cape Canaveral. Een prestatie waarbij de Porsche Taycan (260 km/u) en de Tesla Model S (249 km/u) ronduit verbleken.

Op papier is de Genovation GXE dus de snelste elektrische productiewagen ter wereld (er zullen 75 exemplaren gebouwd worden). Maar toch is er van een officieel record geen sprake. Daarvoor moet de poging immers in twee richting uitgevoerd worden – de gemiddelde snelheid is dan het officiële getal. En dat gebeurde hier niet …