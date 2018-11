Dit is de reden waarom Ford af wil van de geur van nieuwe auto's Erik Kouwenhoven

19 november 2018

23u52 0 Auto Ford heeft een octrooiaanvraag ingediend voor een geurverwijderingsproces dat de geur van nieuwe auto’s elimineert.

Met deze poging wil het merk tegemoetkomen aan de smaak van consumenten in verschillende delen van de wereld. Chinese autokopers blijken de geur van nieuwe auto's namelijk te haten. “De geur van een nieuwe auto blijkt zelfs de grootste belemmering voor autokopers in dat land”, zegt Brent Gruber van marktonderzoeksbureau J.D. Power. “Ze noemen eerder de geur van een auto als reden om een bepaald merk niet te kopen dan zaken als motorvermogen, brandstofverbruik en veiligheid.”

Klachten

In de afgelopen jaren klaagde consequent tien procent van de Chinese ondervraagden over de geur, terwijl Europeanen en Amerikanen er juist dol op zijn. Wie online gaat shoppen, vindt al snel een stuk of 30 spuitbussen en andere producten die de geur nabootsen. Maar China is de grootste automarkt ter wereld en dus besteden autofabrikanten er aandacht aan. Ford haalde vorig jaar al de krantenkoppen voor een speciaal neuzenteam dat moet voorkomen dat nieuwe auto's niet stinken.

Patent

De geur in auto’s wordt veroorzaakt door vluchtige organische stoffen die worden afgegeven door leer, plastic, vinyl en chemicaliën. Het patent omvat een proces waarbij de auto in de zon wordt geparkeerd. De ramen worden deels geopend en de motor, de verwarming en de ventilatie worden ingeschakeld. Het bizarre is dat de auto zelf gaat bepalen of de omstandigheden gunstig zijn om de organische stoffen te verdrijven. Hij rijdt zelfs zelf naar een plaats in de zon om de aanstootgevende geur op gezette tijden weg te branden.

