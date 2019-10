Dit is de op één na bestverkochte auto van Europa Erik Kouwenhoven

21 oktober 2019

06u13 0 Auto De Volkswagen Golf was in de maand augustus de bestverkochte auto van Europa, maar ook de budget-auto is zeer populair in Europa. De Dacia Duster en de Dacia Sandero staan allebei in de top 5.

Met 19.451 verkochte eenheden stegen de verkopen van budgetmerk Dacia met 10,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van JATO Dynamics. De auto werd nipt verslagen door de VW Golf, waarvan 26.411 exemplaren werden verkocht.

De verkoop van de Duitse topper daalde echter met 23,6 procent vergeleken met augustus 2018, omdat een aantal potentiële kopers hun aankoop uitstelden tot de komst van de geheel nieuwe Golf Mk8 die aanstaande is.

De derde plaats ging naar de veel nieuwere VW T-Roc, met 18.262 verkopen (+27,8 procent), op de voet gevolgd door de Dacia Sandero met 17.764 eenheden (+2,5 procent). Een ander VW-model, de Polo kwam op de vijfde plaats met 16.692 verkochte eenheden (-21,2 procent).

Ondanks de goede resultaten van Dacia staat het merk niet in de top vijf van de bestverkochte automerken in de EU. Volgens de website Carscoops is dit waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het budgetmerk van Renault een beperkt aantal modellen aanbiedt, waarvan er slechts één een SUV is.

