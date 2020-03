Dit is de nieuwe Audi A3 Sportback Kristof Winckelmans - www.fangio.be

03 maart 2020

12u13

Bron: www.fangio.be 0 Auto Het had één van de grote premières op het Salon van Genève moeten worden, maar door de uitbraak van het coronavirus (en de annulatie van de wereldberoemde autobeurs) beleeft de vierde generatie van de Audi A3 Sportback vandaag een virtuele vuurdoop. Wat je zoal moet weten over Audi’s nieuwste C-segmenter?

De Volkswagen Golf, Seat Leon en Skoda Octavia zaten al even in het nieuw, het was dus slechts een kwestie van tijd vooraleer ook Audi met zijn vierde generatie van de A3 Sportback op de proppen zou komen. Net als het voorgenoemde trio vertrouwt ook het merk met de vier ringen op de herziene MQB Evo-basis, een platform dat vooral nieuwe deuren opent op vlak van digitalisering.

Met een lengte van 4,34 meter is de A3 er alweer enkele centimeters langer op geworden, waardoor hij voortaan 6 centimeter langer is dan een Golf, maar 3 centimeter korter dan de Seat Leon. Van die laatste neemt hij wel de 2,64 meter lange wielbasis over, waardoor de achterste inzittenden wellicht over wat extra been- en zitruimte zullen beschikken. Op termijn zal het gamma wellicht nog worden uitgebreid met een iets klassieker gelijnde vierdeursberline, een hatchback met drie deuren is - net als bij de meeste concurrenten - niet langer voorzien.

Digital native

De Audi-designers worden wel vaker verweten visuele eenheidsworst te produceren, maar zolang de verkoopcijfers hen gelijk geven, lijken ze niet meteen geneigd het over een andere boeg te gooien. Ook de uiterlijke contouren van de nieuwe A3 Sportback doen onmiddellijk vertrouwd aan, al is er wel een hertekende, zeshoekige grille met nieuwe LED-koplampen om het verschil met zijn voorganger duidelijk te maken.

Binnenin is de evolutie daarentegen wél meteen zichtbaar, met dank aan een volledig herziene boordplank. Het centrale touchscreen zit standaard op alle versies, voor de digitale Virtual Cockpit-tellerpartij vraagt Audi wel een extra financiële inspanning. Op vlak van interieurafwerking hebben de Duitsers uiteraard geen lessen te leren, de woonkamer van de Audi A3 Sportback getuigt opnieuw van een piekfijne, maar vrij sobere bouwkwaliteit.

(Mild) hybride

In onze contreien wordt de nieuwe A3 vanaf mei gelanceerd in drie motorversies: een 1.5 TFSI met 150 pk en een 2.0 TDI die 116 pk of 150 pk levert. Op korte termijn volgen ook een 1.0 TFSI-driecilinder met 110 pk en een tweede versie van de 1.5 TFSI, die net als bij de Volkswagen Golf mild hybride ondersteuning meekrijgt om het verbruik met zo’n halve liter per 100 kilometer te drukken. De prijzen voor de nieuwe Audi A3 Sportback zullen starten bij 26.100 euro, snelle beslissers kunnen bij de marktintroductie ook kiezen voor een extra goed uitgedoste ‘Edition One’-versie.