Dit is de meest verkochte sportcoupé ter wereld Erik Kouwenhoven

18 april 2019

07u26

Bron: AD.nl 10 Auto De Ford Mustang voert al vier jaar op rij de ranglijst aan als meest verkochte sportcoupé ter wereld. Vorig jaar zijn er 113.066 van verkocht. Dat is drie keer meer dan van de Porsche 911.

In Europa zien we de wagen relatief weinig. Toch zijn er in het eerste kwartaal van 2019 in Europa 2.300 Mustangs verkocht; een toename van ruim 27 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de Verenigde Staten is het model zéér populair. Daar werden vorig jaar 75.842 Mustangs verkocht.

“Ford brak met de tradities toen het 55 jaar geleden de Mustang introduceerde”, zegt Jim Farley, President Global Markets van Ford. “Het gevoel van vrijheid, de wind door je haar, het rijplezier: dat is typisch Mustang. Het is echt een icoon. De prachtige roffel van de V8 op een lentedag – daar kan niets tegenop. Geen wonder dat het de populairste sportcoupé ter wereld is.”

De Mustang was vorig jaar te koop in 146 landen, blijkt uit de internationale verkoopgegevens van Ford. Sinds 2015 zijn er wereldwijd meer dan 500.000 Mustangs van de zesde generatie verkocht, waaronder meer dan 45.000 in Europa.

De muscle car pakte vorig jaar een extra half procent van het segment wereldwijd, waarmee het marktaandeel op 15,4 procent kwam, deels gerealiseerd door de nieuwe Mustang Bullitt.