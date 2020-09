Dit is de meest onbetrouwbare nieuwe auto Erik Kouwenhoven

13 september 2020

08u22

Bron: AD.nl 0 Auto De onafhankelijke Britse consumentenorganisatie De onafhankelijke Britse consumentenorganisatie WhatCar heeft de Volvo XC90 uitgeroepen tot minst betrouwbare auto. In de leeftijd van drie tot vijf jaar oud vertoonde 74 procent van alle exemplaren een storing, zo blijkt uit een enquête onder 47.000 automobilisten.

Volvo staat synoniem voor het maken van veilige auto’s en de laatste jaren noemt het zichzelf trots ‘premium’, maar het onderzoek van WhatCar bewijst dat aanhaken bij de ‘Grote Drie’ uit Duitsland meer omvat dan van jezelf roepen dat je heel goed bent. Drie tot vijf jaar oude versies van de Volvo XC90 hebben een foutenpercentage van 74 procent, bleek uit het onderzoek. Dit was het hoogste foutenpercentage van alle auto’s in elke leeftijdsgroep.

De enquête omvat betrouwbaarheidsgegevens van 280 modellen van in totaal 35 verschillende automerken. De huidige XC90 is de tweede generatie van de reusachtige 4X4. Het model is te koop sinds 2015. Niet alleen waren er veel storingen, ook het uitvalpercentage van deze auto’s was de afgelopen 12 maanden torenhoog. Een op de zes XC90's liet het afgelopen jaar hun eigenaren in de steek, zo berekende de Britse krant Daily Mail. Volgens WhatCar zitten achter het grote aantal storingen vooral problemen met de productiekwaliteit.

Bovenaan de foutenlijst stonden problemen met het uitlaat- of emissiecontrolesysteem. Ongeveer 16 procent van de eigenaren zei dat hun XC90 dit probleem had. Ook hoog op de lijst van storingen stonden het koelsysteem (13 procent), buitendeurkrukken en sloten (13 procent), binnendeurkrukken en sloten (11 procent), problemen met het brandstofsysteem (11 procent), met de interieurbekleding (11 procent) en met turbo’s (11 procent).

Bestuurders van nieuwere XC90's (nul tot drie jaar) zeiden dat ze niet overdreven last hadden van problemen, wat suggereert dat de mogelijke ellende begint wanneer de auto’s net uit de garantieperiode komen.

Onbetrouwbaarheid bij SUV’s zoals de XC90 is overigens niet ongebruikelijk. In de ranglijsten van WhatCar zijn zeven van de tien minst betrouwbare modellen tot drie jaar oude, middelgrote tot grote SUV’s. Voor de leeftijdsgroep van drie tot acht jaar is dat drie op de tien.