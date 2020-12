Dit is de meest exclusieve Lamborghini

Het is nog geen vijf maanden geleden dat Lamborghini de 820 pk sterke Essenza SCV12 onthulde, het krachtigste productiemodel tot nu toe. Vandaag voegen de Italianen daar een dakloze variant aan toe. Net als de Essenza is de SC20 ontwikkeld in samenwerking met de Squadra Corse-motorsportdivisie van het Italiaanse merk, al bouwt Lamborghini hier geen 40 exemplaren van. Dit is immers een exclusieve one-off voor een gelukkige klant.

Hoewel de wagen gebouwd is voor het circuit, is hij straatlegaal. Hij wordt aangedreven door de topmotor van Lambo, een 6,5-liter V12, 759 pk sterk en gekoppeld aan een automatische versnellingsbak met 7 verhoudingen. De snelste die Lamborghini trouwens in elkaar schroefde, want hij schakelt in slechts 50 milliseconden.

Volledig scherm Lamborghini SC20 Roadster © Lamborghini

Kostprijs

De auto maakt gebruik van koolstofvezel voor het monocoque-chassis en de carrosserie en beschikt over een kenmerkende frontsplitter en langwerpige luchtinlaten op de motorkap - vergelijkbaar met die op de Huracán GT3 Evo. Ook de achterspoiler is vervaardigd uit koolstofvezel. Het meest opvallende aan de SC20 Roadster is echter het ontbreken van de voorruit. Dat komt door het aerodynamisch concept achter de wagen. Die klieft beter door de lucht zonder voorruit, zo blijkt.

Zoals we al zeiden is deze Lamborghini een eenmalig bouwproject voor een goede klant van het Italiaanse merk. Zijn naam geeft Lambo uiteraard niet mee, ook niet het bedrag dat deze cabrio kost. Wel weten we dat je voor zijn broertje met dak minstens drie miljoen euro mag neertellen. Daar zal deze SC20 Roadster zeker niet onder gaan.

