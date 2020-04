Dit is de eerste snelheidsboete uit de geschiedenis Redactie

28 april 2020

15u00

Bron: www.fangio.be 2 Auto Over het waar en wanneer van de eerste snelheidsboete wordt nog altijd druk gedebatteerd. Het allereerste exemplaar waar echt informatie over is, dateert uit 1895, toen men nog heel andere “technologie” dan een flitspaal gebruikte om te bepalen of je te snel reed.

We schrijven 16 mei 1895. Alexander Gutermann, een welvarend man die een groot naaibedrijf bezit, is één van de weinige Duitsers die een auto bezit. Een ‘Benz-motorpaard’, zoals het in die tijd werd genoemd. En Alexander besloot er om welke reden dan ook eens goed gek mee te doen in de straten van Denzlingen.

Hij maakte het zelfs zo bont dat de politie hem stopte en op de bon zwierde voor overdreven snelheid. Hoe kon dat in die tijd, vraag je je waarschijnlijk af? Speedguns en flitspalen moesten nog uitgevonden worden – wat een heerlijke tijd om te kunnen autorijden – dus gebruikten de agenten een andere “technologie”: de gordijnen van de cafés.

Boete van 3 Mark

Op het pv kunnen we immers lezen dat Alexander aan een dermate hoge snelheid reed dat de gordijnen van de lokale cafés bewogen. Best een knappe prestatie aangezien de topsnelheid van zijn Benz een magere 20 km/u was.

Hoe dan ook, de industrieel werd aan de kant gezet en diende een boete van 3 Mark te betalen. Dat lijkt op het eerste zicht niet veel, maar komt in hedendaags geld toch overeen met 50 euro. Precies 121 jaar later betuigt Mercedes zijn “spijt” omtrent het incident … en zet het en passant zijn veiligheidstechnologie in de kijker.