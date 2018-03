Dit is de duurste SUV ter wereld: hij kost 1,8 miljoen euro, weegt 4.500 kilo en is voorzien van espressomachine Erik Kouwenhoven

23 maart 2018

20u37

Bron: AD.nl 1 Auto Slechts tien Karlmann Kings zullen er worden gebouwd door een fabrikant in China. Ze wegen 4.500 kilo per stuk, maar de kogelbestendige variant weegt zes ton. Alle Karlmanns zijn onder meer voorzien van een espressomachine en Playstation 4.

De zwarte 4x4 lijkt rechtstreeks weggereden uit een strip van Batman. Maar tegenover de hoekige buitenkant staat een comfortabel interieur met luxueuze stoelen, een koelkast, Playstation en espressomachine. Het interieur kan naar eigen smaak worden aangekleed. Veel van de interieurfuncties worden aangestuurd via een app, waaronder de stoelen, de luchtverfrisser, de flatscreen-tv en de neonverlichting.

6,8 liter V10

De auto wordt aangedreven door een 6,8 liter V10 uit de Ford F-550 die hier 400 pk sterk is. De topsnelheid is met 140 km/u desondanks niet erg indrukwekkend. Dat komt vooral door het gewicht van 4.500 kilo, ondanks dat er ook veel koolstofvezel delen zijn gebruikt. Bij de kogelvrije uitvoering komt daar nog 1.500 kilo bij. De auto is vernoemd naar een jongere broer van Karel de Grote. Waarom is onduidelijk, want deze Karlmann stierf al op 20-jarige leeftijd een natuurlijke dood.