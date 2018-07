Dit is de duurste nieuwe auto aller tijden, maar een dak zit er niet bij Erik Kouwenhoven

24 juli 2018

08u52

Bron: AD.nl 0 Auto De Pagani Zonda was altijd al een prijzig model. Maar wanneer je een open variant wil, moet je ook bij dit Italiaanse sportwagenbedrijf nog een paar duizend euro dieper in de buidel tasten. Daarmee komt de Pagani Zonda HP Barchetta op vijftien miljoen euro.

De Zonda is met dat bedrag duurder dan de Rolls-Royce Sweptail, die met zijn aanschafprijs van 11,5 miljoen euro beschouwd wordt als de duurste nieuwe auto ooit. Er worden slechts drie Barchetta's gebouwd door Pagani. Een ervan is voor grote baas Horacio Pagani zelf. De andere twee zijn inmiddels verkocht. Het gaat hier om de drie laatste Zonda's die ooit de fabriek in Italië zullen verlaten. Ze zijn voorzien van een 800 pk sterke twaalfcilinder van Mercedes-Benz en wegen 1.250 kilogram per stuk. Een dak krijg je er voor dat bedrag niet bij, omdat het niet bestaat. Als het regent moet je maar wegduiken achter de speciale voorruit die een beetje om de inzittenden heen loopt.