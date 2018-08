Dit is de dodelijkste zitplaats in een auto Erik Kouwenhoven

13 augustus 2018

20u25

Bron: AD.nl 0 Auto Vaak wordt gedacht dat de passagier voorin in een auto het meeste kans maakt om te sterven bij een ongeval, maar volgens verkeersveiligheidsorganisatie VIAS loopt de bestuurder het meeste gevaar.

Het VIAS-instituut geeft aan dat de bestuurder van een auto meer gevaar loopt dan zijn passagiers. Veel meer zelfs: hij of zij loopt bij een auto-ongeval 37 procent meer risico op overlijden dan de passagier ernaast, en zelfs 47 procent meer dan de diegenen die op de achterbank zitten. Dat meldt website gocar.be.

De veiligste plaats zou volgens VIAS de minst geliefde plek in een auto zijn, namelijk die in het midden op de achterbank. Voorwaarde is echter wel dat er een driepuntsgordel aanwezig is. In dat geval stijgen je overlevingskansen met 25 procent ten opzichte van je medepassagiers op de achterbank.



Opvallend is dat een studie van de Duitse verzekeraarsbond (UDV) uit 2015 aantoonde dat je in een auto beter voorin kan zitten. De achterbank was toen nog de meest gevaarlijke plek in de auto. Dit kwam voornamelijk door een gebrek aan veiligheidsmaatregelen achterin de auto. Kennelijk is dat met de komst van gordijn- en zijairbags de laatste jaren sterk verbeterd.