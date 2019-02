Dit is de betekenis van alle 64 waarschuwingslampjes in je auto Erik Kouwenhoven

28 februari 2019

07u21

Bron: AD.nl 80 Auto Wanneer een van de waarschuwingslampjes opflikkert op het dashboard van een auto, kan er iets flink mis zijn. Om te weten hoe serieus het probleem is, is het handig om te weten wat er precies aan de hand is.

Naarmate autotechnologie zich verder ontwikkelt en meer functies worden toegevoegd, is het onvermijdelijk dat er een grotere kans bestaat dat er iets mis gaat. En met meer dan 60 verschillende pictogrammen die je vertellen dat er een probleem kan zijn met je auto, is het belangrijk om goed te begrijpen wat je auto probeert te zeggen.

De waarschuwingslampjes in de auto verschillen van kleur. Deze kleuren hebben allemaal een andere betekenis om duidelijk te maken wat er fout gaat of kapot is. Bij wit gaat het om een aanwijzing of aanbeveling. De kleur groen betekent: dit systeem werkt naar behoren. Geel en oranje zeggen: de auto zo snel mogelijk laten nakijken. Rood betekent: direct actie ondernemen.

De meeste symbolen zijn universeel, maar sommige lampjes zijn merkgebonden en staan hieronder dus niet vermeld.

Wat betekenen de symbolen op het dashboard van mijn auto?

1. Indicator die aangeeft dat de koppeling ingetrapt moet worden

2. Indicator die aangeeft dat het rempedaal ingetrapt moet worden

3. Auto staat op stuurslot

4. Grootlicht ingeschakeld

5. Lage bandenspanning

6. Stadslichten staan aan

7. Problemen met koplampen / achterlichten / richtingaanwijzers

8. Problemen met de remlichten

9. Waarschuwing dat temperatuur onder de 4 graden zakt

10. Info-indicator

11. Voorgloeien dieselmotor

12. Waarschuwing voor ijsvorming

13. Probleem met het startsysteem

14. De sleutel bevindt zich niet in de auto

15. Batterij van de afstandsbediening is bijna leeg

16. Waarschuwingsafstand tot een andere auto

17. Onderhoudswaarschuwingslampje

18. Adaptieve koplampen ingeschakeld

19. Afstelling van de hoogte van de koplamp

20. Problemen met variabele achterspoiler

21. Problemen bij het activeren van een elektrisch dak

22. De airbag aan de voorzijde is uitgeschakeld

23. Handrem is ingeschakeld

24. Mistlampen voor ingeschakeld

25. Problemen met stuurbekrachtiging

26. Mistachterlichten ingeschakeld

27. Laag niveau van ruitenwisservloeistof voorruit

28. Versleten remblokken

29. Cruise control is geactiveerd

30. Richtingaanwijzer(s) aan

31. Problemen met de lichtsensor of regensensor

32. Water in brandstoffilter

33. Airbag uitgeschakeld

34. Mechanisch probleem of elektrische fout

35. Dimlicht ingeschakeld

36. Vuil luchtfilter moet worden vervangen

37. Parkeersensoren ingeschakeld

38. Problemen met het roetfilter (DPF)

39. Fout - ontkoppeling van de stekker van de aanhangwagen

40. Luchtveringsproblemen

41. Waarschuwing voor onbedoeld verlaten van de rijstrook actief (rijstrookbewaking)

42. Problemen met de katalysator

43. Gordelwaarschuwing

44. Waarschuwingslicht auto staat op de handrem

45. Dynamo- of accuproblemen

46. ​​ECO-modus ingeschakeld (instelling voor extra zuinig rijden)

47. Downhill-assist staat ingeschakeld (alleen bij SUV's en terreinwagens, hulp bij afdalen)

48. Problemen met het koelsysteem

49. Probleem met het ABS

50. Problemen met het brandstoffilter

51. Portier niet (goed) gesloten

52. Motorkap niet (goed) gesloten

53. Brandstoftank in reservevoorraad beland

54. Problemen met automatische versnellingsbak

55. Snelheidsbegrenzer is actief

56. Problemen met vering/demping/onderstel

57. Voorruitverwarming ingeschakeld

58. ESP (Electronic Stability Program, oftewel anti-slip controle) is uitgeschakeld

59. Achterklep niet (goed) gesloten

60. Lage oliedruk

61. Automatische ruitenwissers ingeschakeld

62. Probleem met de motor

63. Regensensor ingeschakeld

64. Achterruitverwarming ingeschakeld