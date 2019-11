Dit gebeurt er wanneer je een auto met automatische versnellingsbak bij 100 km/u in achteruit zet Erik Kouwenhoven

05 november 2019

11u49

Bron: AD.nl 0 Auto Een handgeschakelde auto met 100 km/u in zijn achteruit zetten is niet goed. Maar wat gebeurt er wanneer je een automatische versnellingsbak bij een snelheid van 100 km/u in zijn achteruit zet?

De mannen van YouTube-kanaal Garage 54 namen de proef op de som met een tweedehands Toyota RAV4 – een model dat bekendstaat om zijn duurzaamheid. De presentator rijdt 100 km/u en zet de auto in achteruit. Veel auto’s zijn ongetwijfeld zo beveiligd dat je niet eens de pookknop van de automaat in de stand ‘R’ kunt zetten, maar bij de Toyota kan dit vreemd genoeg wel.

Daarna gebeurt er echter niets. Althans, de auto reageert alsof de automaat in zijn neutraalstand staat. Er is geen aandrijving en wanneer je gas geeft, maakt de motor veel toeren. Pas als de auto compleet tot stilstand is gekomen en je weer gas geeft, rijdt de auto naar achteren. Er zit overduidelijk een beveiliging op – de auto ‘weet’ wanneer je vooruit rijdt. Maar de mannen van Garage 54 nemen hiermee geen genoegen. Ze koppelen in de werkplaats de snelheidssensor los, zodat de bak niet weet dat de auto rijdt.

Tweede poging

Bij een snelheid van 25 km/u probeert de presentator het nogmaals en nu blokkeren de wielen plotseling. Bij een snelheid van 40 km/u gebeurt hetzelfde, gevolgd door een vreemde geur uit de bak. Kennelijk breekt er ook iets af in de automaat, want vervolgens werkt de achteruitversnelling niet meer. Ook vooruitrijden blijkt nagenoeg onmogelijk. De beveiliging zit er dus niet voor niets, zo luidt de weinig verrassende conclusie.