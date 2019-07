Dit gebeurt er wanneer je doorrijdt met aangetrokken handrem Erik Kouwenhove

03 juli 2019

10u02

Stel: de handrem van je auto zit vast of je achterwielen zijn om de een of andere andere reden geblokkeerd. Kun je dan doorrijden met een voorwielaangedreven auto? Het antwoord is: ja, maar niet erg ver.

De Russen van Garage 54 namen de proef op de som door de handrem aan te trekken en vervolgens weg te rijden in een voorwielaangedreven tweedehands Honda. Voor de zekerheid fixeerden ze het achterwiel, om te voorkomen dat dit nog een beetje zou meedraaien en de slijtage dus niet op één plek plaats zou vinden.

Het resultaat laat zich raden. Binnen een kilometer zijn de banden al aan gort. Niet lang daarna is het rubber compleet verdwenen en begint de ondergrond de velg op te vreten. Na 11,4 kilometer is het lichtmetalen wiel afgesleten tot aan de remtrommels en kunnen ze niet verder rijden. Maar er is geen brand uitgebroken en de auto bleef ook goed bestuurbaar.