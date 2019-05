Dit ‘bouwmarktproject’ is duurder dan een gloednieuwe Ferrari Erik Kouwenhoven

29 mei 2019

16u21

Bron: AD.nl 6 Auto Halverwege de jaren 80 inspireerde de ‘Groep B’-racecategorie van het World Rally Championship tot de wildste, krachtigste rallyauto’s ooit gebouwd. Eén daarvan is deze MG Metro 6R4 van het ter ziele gegane Austin-Rover.

Je zou het niet zeggen, maar dit ogenschijnlijke samenraapsel van onderdelen uit de doe-het-zelfzaak is een zeldzaam model. Het is een rally-auto van het merk MG, maar de standaard uitvoering van dit specifieke model, de Metro, had destijds een beetje een suf imago en een geringe betrouwbaarheid. Een Nederlandse autojournalist schreef destijds als kop boven zijn test zelfs: ‘Was ‘ie maar onder de grond gebleven'.



De Metro kon dus wel een imago-boost gebruiken en daarom werd besloten om te gaan rallyrijden met deze MG. Dat gebeurde uitgerekend in de jaren 80, wat volgens velen de mooiste tijd van de rallywereld was, toen er nog bijna geen regels golden en fabrikanten compacte auto's opvoerden tot turbomonsters met motoren van meer dan 600 pk.



De MG Metro verscheen in twee gedaanten. Er was een zogenaamd ‘Clubman’-model, een sterke straatversie die ongeveer 250 pk sterk was en waarvan er ongeveer tweehonderd werden gemaakt, plus nog eens twintig die werden gebouwd volgens de Internationale ’Group B’-specificaties. Die kregen een atmosferische 3.0 V6-motor achter de voorstoelen. Daarmee is het een van de weinige Group B-rallywagens die niet over een turbomotor beschikte.

Sterk was de auto wel met zijn 410 pk en door de korte verhoudingen van de versnellingsbak, sprintte de auto binnen de twee seconden naar de 100 kilometer per uur. Dat is sneller dan een Formule 1-auto destijds was. In 1986 werd de ‘Group B’-rally echter gestopt na een reeks dodelijke slachtoffers waarbij toeschouwers betrokken waren. De motoren werden kleiner, de turbo’s werden een tijd lang verbannen uit de rallysport en wat overbleef uit die tijd zijn vooral verhalen en filmpjes van mensenmassa's die op het laatste moment uiteenweken wanneer er een auto langsraasde.

Het bijzondere aan deze rally-Metro uit 1985 is dat deze auto nooit heeft geracet, slechts twee eigenaren heeft gehad en in totaal slechts zeven mijl heeft gereden. Eind juli wordt deze Metro 6R4 geveild door Silverstone Classic. Verwacht wordt dat er tussen 226.000 en 272.000 euro op zal worden geboden. Voor dat geld kun je ook een splinternieuwe Ferrari 488 GTB kopen.