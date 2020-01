Dit bolletje op wielen is de BMW Isetta 2.0 E-Drivers/Autoredactie

08 januari 2020

10u11

Bron: AD.nl 2 Auto Vorig jaar doken de eerste beelden op van een op de BMW Isetta geïnspireerd elektrisch stadsautootje. Velen dachten dat het daarbij zou blijven, maar de ‘auto’ kreeg een Europese typegoedkeuring en gaat dit voorjaar in de verkoop.

De vertraging ontstond doordat twee bedrijven, Micro Mobility Systems en Artega, allebei vonden dat ze recht hadden op de productie van deze op de BMW Isetta geïnspireerde ‘microcar’. Het goede nieuws is dat beide bedrijven een versie van het autootje uit gaan brengen.

Dit jaar kunnen we als eerste de Karo verwachten. Dat is de versie die Artega samen met Paragon en de accufabrikant Voltabox gaat bouwen. Het jaar erna brengt Micro Mobility Systems de Microlino op de markt. Micro Mobility Systems had de Microlino bedacht, maar wilde de productie in licentie uitbesteden. Het bedrijf dat dit ging doen, werd door Artega overgenomen. Het leek erop dat Artega de licentieovereenkomst niet nakwam en zelf een soortgelijk model (de Karo dus) ging bouwen. Dat was ook de aanleiding voor het geschil, dat nu is bijgelegd.

Maximaal 90 km/u

Volgens de schikking met Micro Mobility Systems mag Artega nu de Karo als zelfstandig product produceren en op de markt brengen. Vandaar dat Artega officieel ook wel de naam Isetta-Karo gebruikt. De Karo van Artega heeft een topsnelheid van 90 kilometer per uur en kan op een acculading meer dan 200 kilometer rijden. Hij schijnt door de erfgenamen van de Isetta-bedenker Ermenegildo Preti officieel te zijn aangemerkt als ‘de opvolger van de Isetta’.

Vanaf 17.995 euro

Je kunt de Isetta-Karo nu al bestellen, de eerste leveringen staan gepland voor april. Artega biedt de auto in twee uitrustingsvarianten aan: de Intro-serie in beperkte oplage en de Edition-versie. De Intro-versie kost in Duitsland minimaal 21.995 euro, de Edition-versie 17.995 euro. De Microlino van Micro Mobility Systems komt pas in 2021 op de markt. Hiervan zijn nog geen specificaties bekend, maar deze zullen vergelijkbaar zijn met die van de Karo. Artega gaat er echter prat op dat de Karo een sterk verbeterde uitvoering van de Microlino is.