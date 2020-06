Dit autokerkhof in Dubai staat vol met wrakken van peperdure bolides Erik Kouwenhoven

11 juni 2020

10u48 4 Auto Sportbolides en andere dure auto's met veel vermogen worden gemiddeld vaker perte totale gereden dan auto's met een modale motor. Autovlogster Supercar Blondie ging een kijkje nemen op een bijzonder autokerkhof in emiraat Dubai.

De blonde YouTube-ster ontdekte zwaar beschadigde Ferrari’s, AMG’s, Rolls-Royces, Bentleys en andere dikke bakken met schade. Ook staan er ogenschijnlijk zo goed als nieuwe auto's geparkeerd die door de overheid in beslag zijn genomen omdat hun eigenaren de maandelijkse lasten niet langer konden betalen.

Veel auto's waren betrokken bij een aantal zware ongevallen, te oordelen naar de omvang van de schade. Misschien wel het meest schokkende voorbeeld is de Mercedes G63 AMG met een scheef dak dat lijkt te getuigen van een rol-incident. Kapotte airbags lijken de gemene deler en ook zien we veel vieze interieurs door maandenlange blootstelling aan de woestijnwind.

In een ogenschijnlijk intacte Ferrari 612 Scaglietti vindt ze een biljet van 500 dirham (zo'n 120 euro) achter een zonnescherm aan passagierszijde. Vele van deze auto's eindigen in de schrootpers, andere worden compleet uit elkaar gehaald voor hun onderdelen en de onbeschadigde exemplaren eindigen vaak op veilingen. In veel gevallen zitten daar echte koopjes bij.

Lees ook:

VIDEO: Peperdure Ferrari wordt op politiebevel gesloopt