Dieven nemen alleen de motorkap mee van luxe Mercedes Bram Verbrugge

12 november 2019

14u05

Bron: Algemeen Dagblad 0 Auto Agenten keken gistermorgen gek op in het Nederlandse Rotterdam, toen zij een dure Mercedes zagen zonder motorkap. De eigenaar vertelde hen dat die gestolen was. Mogelijk werden de dieven gestoord tijdens de diefstal.

“Een bijzondere en opvallende diefstal”, zo schrijft de Nederlandse politie op Facebook. Tijdens een patrouille op de Prins Hendrikkade op het Noordereiland van Rotterdam zagen zij de wagen staan, waarna zij bij de eigenaar aanbelden. Hij vertelde de agenten dat de motorkap is gestolen.

“Te gek voor woorden. Hoe komen ze op het idee”, reageert een van de volgers op het bericht. Een ander denkt dat de motorkap op bestelling is gestolen.

Volgens Wouter Verkerk, directeur voor Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminaliteit in Nederland, is het inderdaad opvallend, maar komt het vaker voor dat dieven zich specifiek richten op bepaalde onderdelen. “Maar de kans is ook groot dat ze gestoord zijn op het moment dat ze van plan waren om meer te stelen van deze Mercedes.”

De politie bevestigt dat het vaker voorkomt dat onderdelen van auto's op bestelling worden gestolen. Er is een onderzoek ingesteld en de politie zoekt getuigen.