Diesel tanken aan de pomp goedkoper vanaf woensdag

30 juni 2020

14u38

Bron: Belga 66 Consument Diesel tanken wordt vanaf morgen (woensdag) minder duur. Na een aantal prijsstijgingen is het de eerste prijsdaling voor B7 sinds 23 april, leert de website van de Belgische Petroleumfederatie.

De maximumprijs aan de pomp voor diesel of B7 daalt met 2 cent per liter tot 1,3520 euro per liter. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Aan de basis van de daling liggen de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en de biocomponenten op de internationale markten.

