Diesel dood? Toch niet als het aan deze wagens ligt

Sinds het dieselschandaal rond Volkswagen zit de dieselmotor in de hoek waar de klappen vallen. Toch zijn er de afgelopen jaren enkele technologische wonderen met een dieselmotor uit de autofabrieken gerold. HLN Drive stelde deze lijst samen.

Volkswagen XL1

Aan het begin van deze eeuw was Volkswagen nog één van de grootste pleitbezorgers van de dieselmotor. Om te bewijzen hoe zuinig zo’n zelfontbrander wel kon zijn, ontwikkelde Wolfsburg zowat 10 jaar geleden de veelbesproken ‘1 liter-auto’, die officieel als XL1 (zie foto boven) door het leven ging. Dankzij een ongeziene focus op gewichtsbesparing en aerodynamica, en vooral een (door een elektromotor geholpen) 0,8 liter grote tweecilinder-TDI onder de motorkap, afficheerde de XL1 een onwaarschijnlijk normverbruik van 0,9 liter per 100 kilometer. Je moest weliswaar al héél veel kilometers malen om de investering van meer dan 110.000 euro terug te verdienen, toch blijft dit één van de meest vooruitstrevende dieseltjes die ooit het daglicht heeft gezien. Ook vandaag gebruikt Volkswagen trouwens nog dieselmotoren.

BMW M550d xDrive

Volledig scherm BMW M550d © BMW

In de categorie turbodiesels verdient deze BMW M550d xDrive zeker nog een speciale vermelding, het is namelijk de enige zelfontbrander die af-fabriek maar liefst vier (!) turbo’s opgevezen krijgt. De door twee lage- en twee hogedrukturbo’s aangejaagde 3 liter-zes-in-lijn is een technisch huzarenstuk waarmee BMW – Bayerische Motoren Werke – zijn reputatie van motorenbouwer alle eer aandoet, met 400 pk en een monsterkoppel van 760 Nm staat deze M550d overigens in een belachelijke 4,4 tellen aan 100 km/u. Wie er nog één wil, moet wel snel zijn: enkele maanden geleden stuurde BMW de motor op pensioen omwille van de (te) hoge complexiteit. Bekijk hier de BMW M550d xDrive.

Mercedes E-Klasse Break 300 de

Volledig scherm Mercedes E-Klasse Break 300de © Mercedes-Benz

Waar alle andere constructeurs steevast voor een benzinemotor kiezen als hulpmiddel voor hun hybridewagens, kan je bij Mercedes ook terecht voor een dieselhybride, herkenbaar aan het achtervoegsel “de”. Deze wagens willen de ecologische kwaliteiten van een plug-in hybride koppelen aan een diesel, de ideale motor voor veelrijders. Een interessante combinatie, zeker bij een grote break zoals deze E-Klasse!

Opel Astra

Volledig scherm Opel Astra © Opel

Theoretische cijfers willen niet altijd alles zeggen. Daarom houdt de Britse autosite WhatCar elk jaar een grote vergelijkende test tussen verschillende dieselwagens. Kwam dit jaar als meest zuinige naar voor: de nieuwe Opel Astra. Met een verbruik van 56 miles per gallon, zowat 4,2 l/100 km in ons metrisch stelsel. Hij laat twee wagens achter zich die niet meer bij ons verkrijgbaar zijn: de Seat Leon van de vorige generatie en de Renault Kadjar, die enkel nog als benzine beschikbaar is. Bekijk hier de Opel Astra.

Skoda Octavia vRS

Volledig scherm Skoda Octavia vRS © Skoda

Eén van de leukste diesels moet dan weer deze Skoda Octavia vRS zijn. Slechts een tiende trager naar de 100 dan zijn benzinebroertje is deze 200 pk sterke berline of break de ideale reisgezel voor wie lange ritten combineert met sportieve uitstapjes. Hij beschikt bovendien over een automatische versnellingsbak met dubbele koppeling en is optioneel verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Bekijk hier de Skoda Octavia vRS.

Benieuwd of een diesel bij jouw rijprofiel past? Doe hier de test op HLN Drive

Lees ook: