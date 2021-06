Diesel dood? Nog niet, maar het einde is nabij

Mobili­teits­ex­per­te pleit voor SUV-vrije zones in stadscen­tra: “Meer CO2-uit­stoot en meer schade bij ongevallen”

7 juni Mobiliteitsexperte Eva Van Eenoo (VUB) hekelt in Knack.be en op Radio 1 de stijgende populariteit van de SUV. "Iedereen die met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit bezig is, ziet de opkomst van SUV's met lede ogen aan", zegt ze in ‘Knack’. In navolging van de lage-emissiezones pleit zij daarom voor 'no-SUV-zones' in stadscentra of woonwijken. VAB vindt dat alvast geen goed idee.