Diefstal van Tesla-buitenspiegels opvallend nieuw fenomeen in Nederland, vier verdachten opgepakt

Dinsdag pakte de Amsterdamse politie een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op. Vorige week arresteerde de politie al drie verdachten, allen eveneens zonder vaste woon- en verblijfplaats en tussen de 20 en 30 jaar oud. De dieven sloegen toe in de omgeving van de Paramaribostraat en de Postjesweg en in delen van Amsterdam-Zuid.

Tussen 1 oktober vorig jaar en 13 april kreeg de Amsterdamse recherche liefst 88 aangiften binnen van gestolen buitenspiegels van Tesla-auto’s. Mogelijk zijn er nog veel meer mensen op deze manier gedupeerd. Het onderzoeksteam is nog bezig met het onderzoek en sluit meer arrestaties niet uit.

‘Het is al de vijfde keer’

Tesla-eigenaar Menno Keuper uit Amsterdam-West werd zelf ook al meerdere keren bestolen en is het spuugzat. “Het is al de vijfde keer”, getuigde hij in maart tegen verslaggevers van de lokale omroep AT5. Een aantal gedupeerde Tesla-eigenaren is inmiddels een Teslabuurtpreventie-app gestart, om op die manier beelden van de daders te delen.

Tesla’s hangen immers vol met camera’s, dus als er iemand in de buurt komt, begint de auto aan alle kanten te filmen, toch als die camerafunctie aan staat. “Het levert prachtige beelden op”, aldus Keuper. Ook de politie wijst erop dat de auto een camera heeft die de omgeving begint op te nemen zodra het voertuig wordt aangetikt. Van veel gedupeerden heeft de politie beelden gekregen die nu worden onderzocht.

Diefstal van buitenspiegels lijkt een nieuw verdienmodel.

Technologie

Het is niet duidelijk waarom Tesla-spiegels zo populair zijn bij de dieven. “Dat het op z’n grote schaal gebeurt, is voor ons echt nieuw”, zei een politiewoordvoerster eerder tegen AT5. De woordvoerster kan ook nu nog niet verklaren waarom juist de spiegels van deze auto’s geviseerd worden. Buitenlandse media denken het wel te weten. Er zit steeds meer technologie in de buitenspiegels van Tesla’s, werpen ze op, waardoor die veel geld opleveren op de zwarte markt.

De Amsterdamse rechercheurs komen graag in contact met mensen die ook slachtoffer zijn geworden van diefstal van hun autospiegels, maar nog geen aangifte hebben gedaan. De politie raadt Tesla-eigenaars ook aan om hun camerasysteem zeker aan te zetten.

Laadkabels

Overigens waren niet alleen de buitenspiegels, maar ook de laadkabels van Tesla’s de afgelopen tijd geliefd bij dieven in de stad. Alleen al de politie in Amsterdam-Zuid kreeg in de laatste weken van vorig jaar 21 aangiftes van gestolen laadkabels, vooral van Tesla-rijders. Een nieuwe kabel is prijzig: tussen de 200 en 300 euro. Tweedehands gaan ze voor zo’n 150 euro per stuk.

Elektrische Tesla's worden opgeladen in het Nederlandse Oosterhout. Archiefbeeld ter illustratie.