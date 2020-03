Deze Zweedse ‘gezinswagen’ is sneller dan een Bugatti Chiron Kristof Winckelmans - www.fangio.be

04 maart 2020

11u17

De meeste gewone stervelingen associëren de term 'gezinswagen' met een doordeweekse Renault Scénic of Volkswagen Passat, maar de Zweedse zakenman en autobouwer Christian von Koenigsegg houdt er duidelijk andere standaarden op na…

Koenigsegg, in automiddens vooral bekend om zijn onweerstaanbare drang naar snelheidsrecords , heeft het nog maar eens geflikt. Dit keer slaat de kleine Zweedse autofabrikant de wereld met verstomming met deze Gemera, de allereerste hypercar voor de hele familie. Koenigsegg benadrukt dat het niet om een zogeheten 2+2, maar wel om een volwaardige gezinswagen gaat, dankzij een 3 meter lange wielbasis en naar boven scharnierende vleugeldeuren zouden achterin zelfs twee volwassenen moeten passen. Ook aan het comfort van de inzittenden is gedacht, naast acht bekerhouders (vier verwarmd, vier gekoeld) voorziet Koenigsegg zelfs een inductieve lader voor smartphones, een audio-installatie met 11 speakers en on-board internet.

Vier motoren

Onder de motorkap van de Zweedse schone huist een plug-in hybride aandrijflijn, die een zwaar gemodificeerde 2 liter-driecilinder van 600 pk – de ‘Tiny Friendly Giant’ gedoopt – aan drie elektromotoren koppelt. Het gecumuleerde vermogen van de Gemera bedraagt een waanzinnige 1.700 pk en 3.500 Nm, goed voor een sprint van 0 tot 100 km/u in 1,9 seconden en een topsnelheid van 400 km/u.

Hoewel deze Gemera op papier dus in staat om – althans, in de klassieke spurtnummers – de vloer aan te vegen met een Bugatti Chiron, laat hij zich desgewenst ook volledig emissieloos van A naar B sturen. Dankzij een 16,6 kWh grote accu beschik je namelijk over een zuiver elektrisch rijbereik van zo’n 50 kilometer, al wordt de topsnelheid in dat geval wel begrensd op een behoorlijk slaapverwekkende… 300 km/u. Hebben we al gezegd dat dit geen ordinaire Toyota Corollo is?