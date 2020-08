Deze whisky is duurder dan een tweedehands sportwagen van hetzelfde merk Erik Kouwenhoven

11 augustus 2020

20u40

Een tweedehands Aston Martin Vantage is al te koop vanaf zo'n 40.000 euro. Wanneer je meer dorst hebt dan zin in autorijden, kun je ook kiezen voor een whisky van het Britse sportwagenmerk. Kosten? Net geen 55.000 euro.

Het gaat bij dit drankje om een zogeheten ‘single malt Black Bowmore DB5 1964', oftewel een vloeibaar eerbetoon aan de Aston Martin DB5, een legendarisch model dat onder meer door James Bond werd gebruikt in zijn eerste films.

De whisky stamt niet echt uit 1964, maar is ‘slechts’ 31 jaar oud. Voor de prijs maakt dat niet uit, want die is met 50.000 pond (zo'n 55.000 euro) niet mals. Om de boel toch wat meer cachet te geven, is het vluchtige goedje voorzien van een dure verpakking.



Zo is de fles voor deze whisky met de hand gevormd door glasblazerij Glasstorm. Om het allemaal nog mooier te maken, duurt het volgens de legende bijna een week om één fles te maken. Ook wordt het geheel gepresenteerd in een heel chic kistje, bekleed met kalfsleder en met scharnieren met een laag nikkel.

DB5-cilinders

Kennelijk vonden de marketingmensen dat 55.000 euro dan nog steeds heel veel geld is voor een fles whisky en dus besloten ze uit de oud-ijzerbak een aantal DB5-cilinders te graaien en die onderin de fles te duwen. Er worden er slechts 25 van gemaakt en dus is de kans groot dat er nooit iemand één slok van zal drinken omdat de flessen uitsluitend worden gekocht door verzamelaars en investeerders.

Of dat jammer is, kun je je afvragen. De smaak is volgens de whiskystoker een combinatie van mango, passiefruit, acaciahoning, koffie en tabaksrook. Nu is het alleen nog wachten tot geheim agent 007 in de volgende James Bond-film aan de bar van een chic hotel een ‘Aston Martini’ bestelt.

