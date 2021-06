Deze week in DRIVE: de nieuwste elektrische Audi en een glansrol voor TV-kok Peter Goossens

Tesla stelt snelste model ooit voor: in 2 seconden van 0 naar 100

11 juni De Tesla Model S Plaid brengt je in amper twee tellen van stilstand naar 100 km/uur. Elon Musk stelde de eerste 25 exemplaren van zijn snelste elektrische telg ooit gisteren voor in Fremont, Californië. De nieuwe topper van Model S heeft 1.020 pk, een rijbereik van ruim 625 kilometer, én een minimum prijskaartje in de VS van 131.100 dollar (107.500 euro).