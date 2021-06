Deze week in DRIVE: de beste GT ter wereld en de auto als smartphone

HLN DriveVolgens veel kenners is hij de beste GT ter wereld: de Bentley Continental. De Brit met een prijskaartje van meer dan 200.000 euro koppelt een luxueus interieur aan een soepel weggedrag. Maar is hij ook sportief? DRIVE zocht het uit op haar thuiscircuit in Ingelmunster.

Het was meer bepaald de versie met V8-motor die aan de tand werd gevoeld. Die is met 550 pk iets minder krachtig dan de 635 pk van de W12-motor en doet 0,3 seconden langer over de sprint naar 100 km/u. Langs de andere kant is deze achtcilinder een stuk lichter en bijgevolg kwieker. Maar is dat genoeg om de eerste plaats te veroveren in onze dreamcar ranking?

Volledig scherm Bentey Continental GT © Bentley

Iets minder snel dan de Bentley, is de Volvo XC40 Recharge Twin. De elektrische wagen wordt bij ons in België gebouwd, meer bepaald in de fabriek in Gent, en pakt uit met een infotainmentsysteem dat ontwikkeld werd door Android. De auto als verlengde van je smartphone, dus. We testen het systeem uit in het hartje van Antwerpen: vinden we de dichtstbijzijnde laadpaal via Google Maps? En kunnen we via Google Assistent enkele vragen oplossen?

Verder in deze aflevering testen we de Suzuki Across en de Suzuki Swace. We vieren ook de verjaardag van wat Enzo Ferrari de mooiste auto aller tijden noemden… en dat is geen Ferrari, maar de Jaguar E-Type. DRIVE kan je zondag om 12u25 bekijken op VTM of op VTM GO. Alle reportages van de voorbije afleveringen vind je hier.

