Deze wagens behouden hun waarde het langste

De restwaarde van je wagen is een belangrijke parameter bij de aankoop van een auto. Je kan immers het prijsverschil van een duurder model soms terugverdienen, wanneer je je wagen na enkele jaren verkoopt op de tweedehandsmarkt. Sowieso zorgen de nieuwste comfort- en veiligheidsopties ervoor dat je auto waardevaster blijft, maar ook merk, model, motorisatie en het aantal gereden kilometers spelen een rol.

Opvallend: in dit lijstje staan ook heel wat elektrische auto’s. Meer consumenten lijken stilaan vertrouwd te geraken met EV’s. Bovendien beschikken elektrische wagens steeds vaker over een behoorlijke autonomie, waardoor er meer mensen geïnteresseerd zijn in een tweedehands EV. En meer vraag betekent uiteraard een hogere prijs.

Het Britse Whatcar berekende de restwaarde van heel wat tweedehandswagens. Die waren allemaal drie jaar oud en hadden zo’n 60.000 kilometers op de teller. Deze zeven wagens kwamen het beste uit die test en behouden dus het meeste waarde.

7. Tesla Model 3 (nieuw vanaf 47.990 euro)

We beginnen meteen met een elektrische wagen. De Model 3, de ietwat betaalbare Tesla, houdt na 3 jaar bijna 60% van zijn initiële waarde over, althans op voorwaarde dat je voor de duurste Long Range versie gaat. De Model 3 is een waar technologisch paradijs, wat voor de ene een grote plus is, voor de andere afschrikwekkend aangezien heel wat zaken anders gebeuren dan in een klassieke auto. Vooral het merkimago van Tesla als EV-constructeur bij uitstek zorgt ervoor dat deze Model 3 zijn waarde goed behoudt.

5 & 6. Land Rover Defender en Range Rover Evoque (nieuw vanaf 56.800 euro en 40.000 euro)

Een plaatsje hoger, op nummer vijf, staan twee Britse wagens van hetzelfde merk met een gelijke score: de Land Rover Defender en Range Rover Evoque (zie foto boven), van het luxueuze submerk. Ook hier hou je na drie jaar bijna 60% van je inleg over. Bij de Defender ga je best voor de versie met 110 pk, die met vijf deuren en lange wielbasis de meest praktische variant is. Bij de Evoque behoudt, verrassend genoeg, de 250 pk sterke benzine meer waarde dan de plug-in hybride, die wat ons betreft toch meer future proof lijkt.

4. Porsche 911 (nieuw vanaf 109.360 euro)

De sportwagen bij uitstek kan natuurlijk niet ontbreken in ons lijstje. Zelfs de instapversie, de 911 Carrera, behoudt na drie jaar tot 61% van zijn waarde na drie jaar. Deze wagen is natuurlijk niet voor ieders budget. Wanneer je echt winst wil maken op je wagen ga je best voor de dure, exclusieve en in oplage gelimiteerde varianten.

3. Porsche Taycan

De 911 verliest het pleit wel van de Taycan, die 62% van zijn waarde behoudt. De eerste elektrische Porsche is de meest waardevaste EV volgens Whatcar, zelfs voor de versie met kleinste batterij… wat er meteen voor zorgt dat deze EV ook op de tweedehandsmarkt onbereikbaar is voor de meeste automobilisten.

2. Porsche Macan (nieuw vanaf 110.534 euro)

En het Porschefeestje gaat verder met de Macan, die na drie jaar nog 63% van zijn vraagprijs waard is. De populairste Porsche combineert het beste van twee werelden: dynamisch en snel, maar ook een populair koetswerktype, met name een SUV. En dan nog eentje die niet te groot of te klein is. Als je er zelf eentje zoekt, ga je wel best voor een versie met luchtvering, die rijden het beste… en hebben de beste restwaarde.

1. Porsche Cayman (nieuw vanaf 58.661 euro)

Nog eentje om het af te leren, want ook op nummer één staat een Porsche. De Cayman bewijst dat je niet veel hoeft te betalen om een geweldige sportwagen te hebben die na drie jaar nog steeds veel van zijn oorspronkelijke waarde behoudt, namelijk 75%. De GT4 is het hoogtepunt van de Cayman line-up, maar ook de mindere versies behouden hun waarde beter dan concurrerende wagens. Al ga je best voor die GT4 als imago belangrijk is voor jou. Dat is een zescilinder, terwijl de meeste andere versies het maar met vier cilinders doen.

Vooral luxewagens

Opvallend: vooral luxewagens staan in dit lijstje. Al is dat ook wel logisch. Het zijn immers auto’s waar relatief veel vraag naar is, althans gezien de beperkte oplage waarin deze auto’s worden geproduceerd. Door de economische wet van vraag en aanbod zullen zij dan ook goed hun waarde behouden.

