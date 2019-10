Deze VW Golf 4 met BMW-koplampen zoekt een nieuwe eigenaar HR

05 oktober 2019

18u37

Bron: Autowereld 3 Auto Je zoekt een nieuwe wagen en het mag ‘eens iets anders’ zijn? Dan is dit een unieke kans. Een autoverkoper uit Nederland biedt een VW Golf 4 te koop aan, die vooraan is uitgerust met BMW-koplampen. En dan heb je het interieur nog niet gezien.

Een echte eyecatcher, zoveel is zeker. “Over deze auto heeft echt iedereen een mening”, zegt de verkoper. Het gaat om een omgebouwde Volkswagen Golf 4 met bouwjaar 1999. “De voorkant komt van een BMW 5 serie, de oranje lak van Lamborghini, de remmen en de elektrisch te bedienen stoelen van Porsche, en het dashboard van een Audi TT.”

De wagen won naar verluidt prijzen op verschillende tuning-events. Hij beschikt ook nog over “zes led-schermen en een unieke audio-installatie van Tomorrowland”, goed voor in totaal 10.000 watt. Er zit een dakkoffer bij en de ‘suicide doors’ (foto onderaan) maken het in- en uitstappen lekker gezellig.

Koopje

“De totale ombouwkosten bedroegen 40.000 euro” klinkt het. Toch kost hij slechts 8.990 euro. Een koopje, lijkt ons. De verkoper is bovendien bereid om je huidige auto over te nemen. Iets voor jou? Dan kan je hier terecht voor meer info.