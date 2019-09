Deze vijf autofabrikanten zijn de grootste vervuilers, aldus Greenpeace Erik Kouwenhoven

12 september 2019

20u13

Bron: AD.nl 1 Auto Greenpeace beweert dat de auto-industrie als geheel meer broeikasgassen uitstoot dan de gehele Europese Unie. Volgens de klimaatorganisatie zijn de vijf grootste vervuilers Renault-Nissan, Toyota, General Motors, Volkswagen en Kia-Hyundai.

Volgens de milieuorganisatie wakkeren deze vijf bedrijven de klimaatcrisis sterk aan, zo meldt de Belgische website Gocar.be. Maar ook de overige autofabrikanten schaden het milieu op extreme wijze, zo beweert Greenpeace. De totale milieubelasting van auto's zou gedurende hun levenscyclus gemiddeld bijna een kwart van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in ons land vertegenwoordigen.

Volgens Greenpeace was de wereldwijde auto-industrie vorig jaar verantwoordelijk voor meer broeikasgasemissies dan de Europese Unie als geheel. In een manifest dat werd onthuld tijdens de Internationale Autoshow IAA in Frankfurt wijst de organisatie deze week de volgens hen vijf meest vervuilende fabrikanten aan: de Volkswagen Groep, de Renault-Nissan Alliantie, Toyota, General Motors en Hyundai-Kia.

SUV’s

SUV's zijn volgens Greenpeace helemaal fout. De organisatie noemt deze luxe 4X4-modellen ‘een nachtmerrie voor het klimaat’. Greenpeace roept autofabrikanten op om in 2028 helemaal te stoppen met de productie van voertuigen op fossiele brandstoffen en eist dat alle nationale overheden een einddatum noemen wat betreft de toelating van nieuwe benzine- en dieselauto’s.

Zoals zo vaak zijn dit soort onderzoeken op vele manieren uit te voeren. De rekenmethodiek en variabelen zijn niet bekendgemaakt, dus in welke mate gebruik is gemaakt van schattingen die bij kleine veranderingen tot geheel andere conclusies leiden, is niet bekend. Bovendien zijn alle grote autofabrikanten op dit moment bezig met een totale omschakeling van verbrandingsmotoren naar elektrische aandrijving.