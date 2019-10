Deze unieke bolides komen dit weekend naar de Zoute Grand Prix (10-13/10) Redactie

11 oktober 2019

11u40

Vanmorgen werd de 10e editie van de jaarlijkse Zoute Grand Prix officieel op gang geschoten met de start van de Zoute Rally, meteen ook de start van een weekend vol autogekte in en rond het mondaine Knokke 'Het Zoute'. De organisatie verwacht dat er in totaal meer dan 250.000 bezoekers uit binnen- en buitenland naar de mondaine badplaats zullen afzakken om er de talloze luxewagens te komen bewonderen, zeker nu de aanwezige autobouwers een aantal hyperexclusieve pareltjes hebben aangekondigd. Onze redactie maakte alvast een selectie van uitzonderlijke wagens die je absoluut gezien moet hebben...

Alfa Romeo RL Super Sport ‘Targa Florio’

Wat? Eén van de meest beruchte langeafstandsracers die Alfa ooit heeft voortgebracht, en de eerste die het bekende klavertjevier (‘quadrifoglio’) kreeg opgespeld. Het exemplaar dat Alfa Romeo in zijn paviljoen in Knokke tentoonstelt, is één van de in totaal 392 geproduceerde Super Sport-exemplaren, en komt rechtstreeks over van het nieuwe Museo Storico Alfa Romeo in Arese.

Waar? Alfa Romeo-paviljoen Zeedijk

BMW Concept 4

Wat? De conceptuele voorvader van de toekomstige BMW 4 Reeks (en de elektrische i4)

Waar? BMW-paviljoen Zeedijk

Bugatti Centodieci

Wat? Een eerbetoon aan de legendarische EB110. Er worden slechts 10 exemplaren van gebouwd, elk met een prijskaartje van – hou je vast – 8 miljoen euro.

Waar? Zoute Concours d’Elegance (Royal Zoute Golf Club)

Ferrari 275 GTB/2 Longnose

Wat? De auto die dit jaar op de cover van Bonhams’ officiële veilingcatalogus prijkt en wellicht ook het absolute topstuk van de veiling wordt, is een oogverblindende Ferrari 275 GTB/2 in de later geïntroduceerde Longnose-uitvoering, één van de meest gezochte modellen uit de pioniersjaren van Enzo Ferrari. Een officiële instelprijs is er voorlopig niet, maar twee jaar geleden ging een gelijkaardige Longnose - één van de in totaal 60 gebouwde exemplaren - onder de hamer bij Bonhams voor… 3 miljoen dollar.

Waar? Zoute Sale VIP-tent Albertplein

Krugger FD

Wat? Sinds vorige week hebben we eindelijk nog eens een échte ‘Belgische’ auto: de sensationele Krugger FD. Niet alleen het custom-built koetswerk (waar 10.000 manuren zijn ingekropen!) maakt indruk: onder de kap ligt ook nog eens een 6 liter-W12 van Bentley-makelij, ruim 750 pk sterk…

Waar? Zoute Concours d’Elégance (Royal Zoute Golf Club)

PAL-V Liberty

Wat? De eerste vliegende auto (of is het een rijdend vliegtuig?) die je in ons land daadwerkelijk zal kunnen kopen. Vanaf 2021 al zelfs, al hangt er wel een prijskaartje van ca. 500.000 euro aan vast.

Waar? VIP-tent Albertplein

Pininfarina Battista

Wat? Een nieuwe en volledig elektrische hypercar met 1.900 pk en 2.200 Nm, goed voor een spurt van 0 naar 100 km/u in een duizelingwekkende 2 seconden. Voor een goed begrip: da’s sneller dan… een Formule 1-auto.

Waar? Paviljoen Ginion Group Zeedijk tot vrijdagavond, nadien verhuist de wagen naar de Zoute Concours d’Elégance (Royal Zoute Golf Club)

Mercedes Vision EQ Silver Arrow

Wat? Eén van de knapste concept cars die ooit in Knokke te zien is geweest (en zal zijn, wellicht). Met de EQ Silver Arrow brengt Mercedes-Benz een futuristische hommage aan zijn gouden generatie Silberpfeile, de ‘sigaarracers’ die in de jaren ’30 de concurrentie op een spreekwoordelijk hoopje reden.

Waar? Mercedes-Benz paviljoen Zeedijk