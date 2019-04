Deze tien nieuwe auto's zijn drie jaar na aankoop bijna niets meer waard Erik Kouwenhoven

09 april 2019

11u23

Bron: AD.nl - WhatCar 4 Auto Bij de aankoop van een auto wordt vooral naar de prijs gekeken, maar bijna net zo belangrijk is de inruilwaarde. De Britse consumentensite What Car? stelde een top 10 samen van nieuwe auto’s die na drie jaar het meest waardevast zijn en de tien modellen die het meest afschrijven .

Sommige auto's verliezen na slechts drie jaar al 75 procent van hun waarde, zo blijkt uit het onderzoek van What Car? Andere modellen zijn in diezelfde tijd slechts dertig procent in waarde gedaald. Tot de inruilwaardekampioenen behoren vooral elektrische auto's. Uit een studie van meer dan 7.000 verschillende auto’s blijkt dat nieuwe elektrische en hybride voertuigen gemiddeld 47 procent van hun marktwaarde behouden.

Daarmee verslaan ze gemiddeld zowel de benzine- als dieselmodellen. De auto die na drie jaar het meeste waard blijft, is vreemd genoeg geen elektrische auto, maar de Evoque R-Dynamic P250 van Range Rover. Dit model is na drie jaar slechts 30 procent minder waard geworden. Hybride modellen van Porsche en Audi scoorden ook goed in de studie, allemaal met een behoud van ongeveer 65 procent van hun oorspronkelijke prijs.

Hybride

Iets betaalbaarder hybride modellen van Toyota - de Prius en RAV4 - completeerden de lijst. Beide modellen behielden ongeveer 63 procent van hun oorspronkelijke nieuwprijs. Maar niet alle elektrische auto's bleken een goede investering. De eigenaar van een Renault Zoe i Dynamique Nav krijgt na drie jaar rijden nog maar 29,3 procent van de oorspronkelijke nieuwprijs terug. De Italiaanse fabrikant Fiat doet het ook niet goed met zijn Doblo XL Combi en Tipo Easy Plus, die slechts ongeveer 26 procent van hun waarde behouden na drie jaar.

Hoewel de Britse resultaten niet vanzelfsprekend ook voor alle in Nederland en België verkochte auto's gelden, geeft de studie wel degelijk een indicatie van de gevoeligheid voor afschrijving van bepaalde modellen. De restwaarde van een auto heeft natuurlijk veel te maken met vraag en aanbod in de markt. Zo zijn Porsches, ook in hier, erg geliefd. Maar dat een Toyota goed scoort, heeft weer te maken met de bewezen technische betrouwbaarheid van dit merk, ook op langere termijn.

Top 10 auto's die het minst afschrijven, restwaarde na drie jaar:

1: Range Rover Evoque R-Dynamic P250 70,1 procent

2: Porsche Cayenne E-Hybrid 65,2 procent

3: Audi e-tron 55 Quattro 65,1 procent

4: Porsche Panamera Sport Turismo 4E-Hybrid 64,9 procent

5: Porsche 718 Cayman GTS 2.5 64,5 procent

6: Audi Q8 S Line 55 TFSI Quattro 64,4 procent

7: Alpine A 110 Pure 64,1 procent

8: Porsche Macan 2.0 T 63,9 procent

9: Toyota RAV4 2.5 VVTI Hybrid 2WD 63,0 procent

10: Prius Active 1.8 VVTI 62,9 procent

Top 10 auto's die het meest afschrijven, restwaarde na drie jaar:

1: Fiat Doblo XL Combi 1.6 Multijet 120 26,1 procent

2: Fiat Tipo Easy Plus 1.6 Multijet DDCT 27,5 procent

3: Maserati Quattroporte V6 Diesel 27,7 procent

4: Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTi 136 Auto 28,0 procent

5: Peugeot 308 SW Active 1.5 Blue HDi 100 28,1 procent

6: Jaguar XJ Luxury LWB 3.0 V6 Diesel 28,7 procent

7: Renault Zoe i Dynamique R110 40 kWh 29,3 procent

8: Hyundai i40 SE Nav 1.6 CRDi 29,7 procent

9: BMW 4 Serie Cabriolet Sport Prof 420d 30,3 procent

10: Infiniti Luxe 3.5h 30,4 procent