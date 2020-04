Deze Tesla is total loss, maar rijdt nog als een zonnetje Erik Kouwenhoven

20 april 2020

10u34

Bron: AD.nl 0 Auto Op het eerste gezicht is deze Tesla Model 3 total loss en dat klopt. Maar hij rijdt nog steeds. De restanten brachten 15.599 dollar op, oftewel zo’n 14.000 euro. Alleen zitten ze bij Tesla niet te wachten op een eventuele wederopbouw.

De elektrische Tesla Model 3 op deze foto’s is volgens de eigenaar meerdere keren over de kop gegaan, maar de rijeigenschappen hebben er niet onder geleden.

Het bewijs wordt geleverd door een YouTube-video waarin het wrak op wielen zelfs wegrijdt en zo te zien meer dan uitstekend accelereert. Sterker nog; door het enorme gewichtsverlies is dit waarschijnlijk de snelste Model 3 ter wereld.



Op eBay prees de eigenaar de lage kilometerstand van 10.787 kilometer aan, van de uit 2018 stammende Model 3 Performance - of wat ervan over is. De vooras en vering zouden compleet nieuw zijn. Ook kan de auto nog steeds worden opgeladen, ondanks een deuk in het accupakket. Volgens de eigenaar is de auto alleen aan losse onderdelen al 20.000 dollar waard, oftewel ruim 18.000 euro.

De Tesla bracht uiteindelijk 15.599 dollar op, oftewel dik 14.000 euro. Het is wel te hopen dat de koper weet dat Tesla niet zit te wachten op auto’s met veel schade die worden herbouwd. Er is zelfs geen garantie dat dit soort auto’s software-updates zal blijven ontvangen. Het merk blokkeert naar verluidt ook Tesla’s die zijn geregistreerd als total loss bij de Supercharger-laadstations, maar volgens de website Insideevs.com geldt dit alleen voor Model X en Model S.