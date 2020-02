Deze Tesla heeft in twee jaar honderden miljoenen kilometers afgelegd Erik Kouwenhoven

09 februari 2020

08u53

Bron: AD.nl 6 Auto Twee jaar geleden werd een Tesla Roadster de ruimte ingeschoten. Achter het stuur zat een astronautenpop die tot Starman werd gedoopt. De Tesla reist nu richting Mars met een snelheid van 10.800 km/u.

Precies twee jaar geleden vertrok de rode Tesla aan boord van een Falcon Heavy-raket. Uit de luidsprekers klonk gedurende enige tijd het nummer Space Oddity van David Bowie. De publiciteitsstunt deed veel stof opwaaien voor Tesla - een merk dat in principe nooit aan reclame doet.

In augustus voltooide de Tesla zijn eerste baan om de zon. Zijn volgende doel is Mars, een reis waarvoor het voertuig nog zo'n 180 miljoen kilometer moet afleggen. Dat gaat sneller dan gedacht, aangezien Starman reist met een snelheid van meer dan 10.800 km/u.

De huidige positie van de Tesla is te vinden op de website Whereisroadster. Daar kun je niet alleen de ruimtereis volgen, maar is ook leuke informatie te vinden. Het nummer Starman klinkt bijvoorbeeld niet meer uit de speakers, omdat de accu's inmiddels leeg zijn. Daarom werd een cd meegeleverd die niet alleen het nummer van David Bowie bevat, maar ook allerlei informatie over het menselijk ras. Het enige dat buitenaardse wezens hoeven te doen, is de cd afspelen.