Deze Tesla heeft het meest gelopen van allemaal, maar is nog lang niet moe Erik Kouwenhoven

18 juli 2019

20u10

Bron: AD.nl 1 Auto Tesla heeft een soort hitparade gemaakt met modellen die het meeste aantal kilometers hebben gereden. Strak bovenaan staat de auto van Hansjörg Gemmingen met 900.000 afgelegde kilometers. Dat elektrische auto's lang meegaan, wisten we misschien wel, maar dit is wel bijzonder lang.

De Duitser Hansjörg Gemmingen wil eind dit jaar met zijn Tesla Model S P85 de mythische grens van één miljoen kilometer doorbreken. Mythisch, omdat het om een elektrische auto gaat.

Gedurende de 900.000 kilometer die Gemmingen op de teller heeft staan, moest de accu van zijn Model S maar één keer vervangen worden. Verder kende hij volgens Autogids nauwelijks technische problemen. Autobedrijven breken zich steeds meer het hoofd over de vraag waaraan ze in de toekomst nog geld kunnen verdienen, want elektrische auto’s zijn nagenoeg onderhoudsvrij. Een Tesla heeft bijvoorbeeld slechts een keer per 80.000 kilometer een onderhoudsbeurt nodig.

Hansjörg Gemmingen voert het klassement aan van de Tesla's met de meeste kilometers:

Tesla Model S P85 - 900.000 km

Tesla Roadster (2010 R80) - 620.000 km

Tesla Model X 90D - 598.282 km

Tesla Model 3 LR RWD - 115.578 km