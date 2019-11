Deze Tesla heeft een miljoen kilometer op de teller Erik Kouwenhoven

28 november 2019

23u38

Bron: AD.nl 2 Auto Met zijn Tesla Model S heeft een Duitse automobilist een miljoen kilometer afgelegd. Hij wil bewijzen dat e-mobiliteit geschikt is voor dagelijks gebruik. Zijn volgende doel is al bekend.

Hansjörg Freiherr Von Gemmingen-Hornberg rijdt elektrisch uit overtuiging. De 56-jarige inwoner van Karlsruhe zit dan ook vaak achter het stuur, schrijft onder meer Automobilwoche op basis van persbureau DPA. Zijn Tesla Model S, gebouwd in 2013, heeft sinds vandaag één miljoen kilometer op de teller.



Gemiddeld reed de Duitser ongeveer 600 kilometer per dag. Vaak op de snelweg, maar zelden met meer dan 120 kilometer per uur. Niet voor zijn werk, want de voormalige boer heeft genoeg geld om nooit meer te hoeven werken. “Ik doe eigenlijk niet veel anders dan autorijden”, zegt hij. “Autorijden is mijn hobby.”

Helemaal zonder slag of stoot ging het allemaal niet. De accu is de tweede, de motor al de vierde - allemaal vervangen onder garantie. Om de 50.000 kilometer moest er een nieuwe set banden komen. Hij weet niet wat zijn avontuur hem tot nu toe heeft gekost, zegt Von Gemmingen. “Ik heb dat nog nooit zo nauwkeurig berekend.”

Echt duur kan het niet zijn geweest. Immers: als Tesla-bestuurder van het eerste uur krijgt hij gratis stroom via de zogenaamde superchargers van de autofabrikant. Tesla heeft volgens de Duitser niets te maken met zijn miljoen kilometer en ondersteunt hem niet. De volgende bestemming is nu een miljoen mijl. Dat is nog eens 600.000 kilometer rijden.