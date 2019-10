Deze Suzuki Hanare is een natte droom voor bingewatchers Redactie

23 oktober 2019

12u00

In het land van de Rijzende Zon zijn ze dol op alles wat naar technologie ruikt, de Japanse constructeurs op het Salon van Tokio pakken dan ook graag uit met (semi)-autonome wagens en mobiliteitsconcepten. Bij Suzuki wordt dat bijvoorbeeld vertaald in deze zelfrijdende Hanare concept car, de meest letterlijke interpretatie van 'een huis op wielen'.

Een Hanare is in het Japans immers een apart huisje dat losstaat van het eigen huis, met een comfortabel interieur waarin je kan ontspannen. Een soort cottage dus. En dat belooft ook de Hanare – in wezen een elektrische minibus – te zijn. Bespaar je de moeite te zoeken naar een klassiek dashboard, laat staan pedalen of een stuurwiel: deze autonome cocon (zonder voor- of achterkant!) is bedoeld om onze mobiliteit volledig te herdenken. Van out-of-the-box-denken gesproken...

Hoewel je de Suzuki Hanare nog niet meteen op onze wegen hoeft te verwachten, geeft de Japanse concept car wel aan dat het tijdperk van de autonome wagen – en dat zit er echt wel aan te komen - allerhande nieuwe deuren opent, niet in het minst op vlak van on-board entertainment. Achter het hoog openzwaaiende portier vnden we immers een cosy salon voor vier en een enorm plasmascherm, waarmee de inzittenden al surfend, chattend of tv-kijkend van A naar B worden gebracht. Het echte rijplezier mag er dan wel definitief mee verdwijnen, voor de bingewatchers onder ons rijdt deze Hanare... recht naar de zevende hemel.