Deze stoffige miljoenen-Mercedes stond 40 jaar onaangeroerd in een schuur Erik Kouwenhoven

23 april 2020

06u16 0 Auto Toen een familie in de Verenigde Staten onlangs de erfenis van een overleden familielid bestudeerde, ontdekte ze een schuur met daarin een Mercedes-Benz 300 SL Roadster uit 1960, die al 40 jaar niet meer heeft gereden.

Het verhaal van deze auto begint in de vroege jaren zeventig, toen een in Duitsland geboren arts uit het Midwesten van de VS verliefd werd op de 300 SL Roadster nadat hij in een exemplaar van zijn broer had gereden. In 1976, zo’n 12 jaar nadat de SL uit productie was gegaan, kocht hij een exemplaar. Maar toen de kilometerteller op 14.558 mijl stond (ruim 23.400 km), parkeerde hij de auto om onduidelijke redenen in een schuur in de staat Indiana en keek er nooit meer naar om.



Na het overlijden van de eigenaar werd deze 300 SL Roadster verkocht aan de huidige eigenaar, de in New York gevestigde klassiekerspecialist Gullwing Motor Cars. Bij het ontcijferen van de serienummers van de auto ontdekte de dealer dat deze 300 SL origineel de uitzonderlijk zeldzame kleur Blaugrau (blauwgrijs) had en dat het interieur ook blauw was.



Ondanks dat de auto nu zilverkleurig is en een zwart interieur heeft, is de 300 SL nog altijd zeer waardevol, omdat deze wordt gezien als een van de mooiste en meest zeldzame sportwagens ooit gebouwd. Er zijn slechts 1.458 300 SL Roadsters gebouwd, en slechts 249 ervan komen uit het modeljaar 1960. Zijn lage mijlenstand en ongerestaureerde staat maken de auto tot een ruwe diamant en dat verklaart dan ook meteen de vraagprijs van 1.095.000 dollar (bijna 1.013.000 euro).