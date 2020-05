Deze schattige Renault 4 is eigenlijk een splinternieuwe Suzuki Erik Kouwenhoven

28 mei 2020

10u08 2 Auto Een Japanse tuner maakt van een Suzuki Alto een klassiek ogende Renault 4. De prijs voor de ombouwkit: 2.950 euro. Nu alleen nog even zorgen dat je ’m hier krijgt.

Japan maakt al decennialang grappige voertuigen. De hier niet leverbare Suzuki Cappuccino bijvoorbeeld, of de Nissan Figaro. En dan zijn er nog de zogeheten Kei Cars: compacte personenbusjes die niet langer zijn dan 3,39 meter en niet breder dan 1,47 meter. De motorinhoud mag maximaal 660 cc groot zijn. Dit om in Japan in aanmerking te komen voor allerlei belastingvoordelen.

De Suzuki Alto Lapin is zo’n kei-auto. Lapin komt uit het Frans en betekent konijn. Het is dus niet verwonderlijk dat een tuningbedrijf de Lapin heeft aangepakt en de auto een compleet Franse make-over heeft gegeven. Het Japanse bedrijf heet Damd Styling Effect en tovert de auto compleet om tot een Renault 4 - een schattig model uit de jaren 70 dat iedereen die ouder is dan 40 onmiddellijk herkent. Zelfs onze rijkswacht gebruikte de R4 als patrouillewagen. Een 4x4-versie eindigde in 1979 derde in Parijs-Dakar.

Handige personen hoeven de auto niet kant en klaar te bestellen. Het bedrijf maakt ook een complete conversiekit om de auto zelf om te bouwen tot Renault 4. De Japanse tuner kan het pakket leveren voor 2.950 euro exclusief belastingen en verzending. Nu alleen nog een Suzuki Alto Lapin importeren, maar dat moet mogelijk zijn. Ook de hier niet leverbare Suzuki Cappuccino en Nissan Figaro zijn via de zogeheten grijze import een enkele keer hiernaartoe gekomen.



