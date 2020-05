Deze revolutionaire autoband vernieuwt zichzelf tijdens het rijden Erik Kouwenhoven

25 mei 2020

21u37

Bron: AD.nl 0 Auto Bandenfabrikant GoodYear werkt aan een band die zichzelf vernieuwt tijdens het rijden. De band met de naam ReCharge Concept, moet ervoor zorgen dat je nooit meer nieuwe banden moet kopen.

Het systeem werkt met capsules die geïntegreerd zijn in de band. In die capsules bevindt zich een vloeistof die ervoor zorgt dat het loopvlak zichzelf kan herstellen. Na verloop van tijd past de band zich zelfs aan de weersomstandigheden aan, maar ook aan de staat van het wegdek of zelfs aan de rijvoorkeuren van de bestuurder.



De band is opgebouwd uit biologisch materiaal. De versterkende vezels zijn geïnspireerd op spinrag, waardoor de band naar verluidt duurzaam en 100 procent afbreekbaar wordt. GoodYear creëert bovendien op basis van artificiële intelligentie een profiel van de bestuurder, zodat elke klant een vloeistofsamenstelling krijgt die bij hem past.

Revolutionair

Het vervangen van de capsules zou makkelijk moeten gaan en dus het omwisselen naar winterbanden ook. Door de smalle hoge vorm van de band moet de bandenspanning nooit meer gecontroleerd worden en ook autopech door een lekke band behoort volgens GoodYear tot het verleden. Wanneer de band op de markt komt, is niet bekend. Ook is niet bekend of automobilisten wel klaar zijn voor een dergelijke revolutionaire wending op bandengebied.