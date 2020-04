Deze plek op de auto roest als eerste en zo kun je dat voorkomen Erik Kouwenhoven

21 april 2020

12u48 0 Auto Auto’s roesten tegenwoordig veel minder dan vroeger, maar toch vormt zich ook bij moderne wagens op sommige plekken nog corrosie. De meestvoorkomende plekken zijn de voorste wielkasten en dat komt niet door opspattende steentjes of regenwater.

De binnenkant van de wielkasten is namelijk goed beschermd tegen opspattend water en steentjes door een kunststof beschermkap. De kap is wel de oorzaak, maar het gevaar komt van boven. Want elke keer als het regent, vegen de ruitenwissers het water naar beneden, waarna het via roosters wordt afgevoerd naar de straat.

Afvoerkanaal

De roosters gaan over in een afvoerbuis en die komt uit aan de achterkant van de wielkast. Het weggeveegde regenwater, maar ook het 'gewone’ regenwater loopt via deze roosters achter de kunststof beschermkap in de wielkast naar de weg. Althans: de eerste paar jaar. Maar het duurt in de regel niet veel langer voor daar verandering in komt.

Modder

Behalve regen komt er via de voorruit namelijk ook zand, modder, blaadjes, pekel, stuifmeel en andere troep in de afvoerroosters en de afvoer terecht. Helemaal wanneer je onder de bomen parkeert. Na verloop van tijd blokkeert deze smurrie de afvoer en begint het vuil zich op te hopen achter de kunststofkap. De smurrie van pekel en half vergane bladeren droogt nauwelijks en zorgt al vrij snel voor corrosie.

Beschermkap

Volgens experts van het Duitse opinieblad Focus verdient het aanbeveling om eens in de twee tot vier jaar de beschermkap aan de binnenzijde van de wielkast te (laten) verwijderen, waarna alle aangekoekte resten verwijderd kunnen worden. Zoals op de deze video van Focus te zien is, zal het je verbazen hoeveel viezigheid zich in vrij korte tijd kan verzamelen op deze plekken.