Deze onderzeeboot lijkt weggelopen uit 'De schat van Scharlaken Rackham': bieden kan vanaf 25.000 euro EK - MVDB

22 juni 2020

06u39 0 Auto Het Nederlandse veilingbedrijf BVA Auctions heeft een bijzondere onderzeeër in de aanbieding: een tweepersoons duikboot die een topsnelheid haalt van 100 km/u en sprongen tot vijf meter hoog mogelijk maakt.

Het gaat om een zogeheten Seabreacher Z. Dat is een tweepersoons onderzeeboot die op het water 55 knopen haalt, dat is omgerekend meer dan 100 km/u. Onder water kan kunnen snelheden tot 55 km/u worden gehaald. Qua uitzicht vertoont het vaartuig veel gelijkenissen met de duikboot waarmee stripheld Kuifje naar de schat van Scharlaken-Rackham speurt in het gelijknamige album (1943). De onderzeeër kan op een aanhanger achter de auto worden vervoerd en staat geregistreerd als speedboot, dus je hoeft er geen speciaal brevet voor te halen.

Door zijn vorm en 300 pk sterke motor heeft het in Mexico gebouwde apparaat wel iets weg van een mechanische dolfijn of orca. Je kunt in ieder geval spectaculaire sprongen tot vijf meter hoog maken met de Seabreacher. Bovendien zijn er twee zitplaatsen aan boord van dit twee jaar oude vaartuig.

De duikboot wordt op 14 juli geveild. Op de site van BVA Auctions staat aangegeven wanneer er kijkdagen zijn om het apparaat te inspecteren voordat je een bod uitbrengt. Op vier augustus kan dit ultieme stuk zomerspeelgoed worden opgehaald wanneer je het winnende bod hebt uitgebracht. Bieden kan vanaf 25.000 euro.