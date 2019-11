Deze onbekende Japanse supercar spurt sneller dan een Bugatti Redactie

13 november 2019

10u35

Bron: www.fangio.be 0 Auto De kleine Japanse constructeur Aspark heeft zopas zijn langverwachte Owl onthuld, een elektrische supercar die – als we de cijfers mogen geloven – de snelst accelererende auto ter wereld wordt.

Hoewel de traditionele spurtoefening van 0 tot 100 km/u in de praktijk niet bijster veel meer oplevert – tenzij je er geen punt van maakt om je rijbewijs en je auto een tijdje te moeten missen – blijven autofabrikanten elkaar voortdurend uitdagen om de snelheidsgrenzen te verleggen. In september nog werd de Bugatti Chiron de eerste auto ooit die door de magische grens van 300 mijl per uur (ca. 490 km/u!) beukte , maar op vlak van puur acceleratievermogen zou de 1.500 pk sterke hypercar voortaan zijn meerdere moeten erkennen in deze Japanse nieuwkomer: de Aspark Owl.

Hoewel de prijskaartjes van beide snelheidsduivels elkaar niet veel ontlopen (2,5 miljoen euro voor de Bugatti tegenover 2,9 miljoen euro voor de Aspark), valt de nieuwbakken concurrent in niets te vergelijken met zijn door een 8 liter-W16 motor aangedreven uitdager. De Japanners hebben namelijk een volledig elektrische sportwagen ontwikkeld, die dankzij vier elektromotoren maar liefst 2.012 pk (!) op het asfalt zet. Op papier afficheert de grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken Owl een acceleratie van 0 naar 60 mph (96 km/u) in 1,69 seconden, om nadien desgewenst door te stomen tot de naald 400 km/u aanwijst. Al moet je er in dat geval wel mee leven dat er slechts een fractie zal overblijven van het beloofde rijbereik, dat zo’n 450 kilometer bedraagt. Volgens Masanori Yoshida, de eigenaar van Aspark, hebben inmiddels al 15 van de 50 geplande exemplaren een eigenaar gevonden.